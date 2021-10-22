Son dakika haberleri | Eritre'de gözaltına alınan Yemenli 50 balıkçı serbest bırakıldı

Yemen'deki bir insan hakları kuruluşu, ülkenin deniz komşusu olan Eritre'de iki gündür tutulan 50 Yemenli balıkçının serbest bırakıldığını açıkladı.

Yemen'de balıkçıların hakları konusunda çalışmalar yürüten El-Huha Gençlik Derneği Başkanı Halid ez-Zernuki, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zernuki, "Balıkçıların üç teknesine el konuldu ve iki gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldılar." dedi.

Eritre güçlerinin iki gün boyunca balıkçıları uluslararası sularda tuttuğunu belirten Zernuki, 50 Yemenlinin iki tekneyle ülkelerine döndüğünü aktardı.

Yemen ve Eritre'den yetkililer konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başını çektiği koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Sahil kentlerinde yaşayan çok sayıda Yemenli, ülkedeki savaş nedeniyle ekonomik durumlarının bozulması sonucu balıkçılık yapıyor.