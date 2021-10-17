Son dakika haberleri | Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "gri kategoride" yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş...
Bir son dakika haberine göre Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "gri kategoride" yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi.
FIRAT, MALATYA (İHA) - Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "gri kategoride" yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlenç olduğu belirlendi. - ANKARA
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