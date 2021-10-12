Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma

Son dakika haberlerine göre EMNİYET Genel Müdürlüğü, Ankara'da il emniyet müdür yardımcısının, polis memuruna şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ANKARA (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Ankara'da il emniyet müdür yardımcısının, polis memuruna şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Kasım 2020'de, Kızılcahamam ilçesinde Ankara emniyet müdür yardımcısının, polis memurunu darbettiği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; olayın 26 Kasım 2020'de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırma sonucu dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği belirtildi. Ayrıca konuya ilişkin Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Mart 2021'de 'karar verilmesine yer olmadığı' kararının verildiği de belirtilerek, "Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği'nden soruşturma izni talep edilmiş olup, valiliğin 29 Eylül 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İddianameden: Polisler kaçışınca Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher 2 dakikada öldürülmüş

İddianameden: Polisler kaçışınca Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher 2 dakikada öldürülmüş

 Polis 'Direnme yat' dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis "Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seren Serengil Seda Sayan Düm Tek Tek İdo Tatlıses
Spor Cristiano Serdar Aziz Emre Belözoğlu Fernando Alonso Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Lewis Hamilton Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Emniyet müdür yardımcısından polis memuruna şiddet iddiasına soruşturma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:35:45. #1.12#