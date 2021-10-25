Son dakika haberleri: Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 3 şüpheli tahliye edildi

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan 3 şüpheli, aylık dosya incelemesi kapsamında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

Cansız bedeni Cebeci taş ocaklarındaki uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce tutuklanan 3 şüpheliyle ilgili tahliye kararı çıktı.

Başsavcılık, Elif Çakal'ın arkadaşları oldukları belirtilen ve "eziyet etme" suçundan tutuklanmalarına karar verilen Gürkan K. ve Ufuk B. ile yaşı 18'den küçük olan S.T'nin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 108. maddesi kapsamında tutukluluk hallerinin uzatılması talebinde bulundu.

Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği, taleple ilgili 21 Ekim'de tutukluluk incelemesi duruşması yaptı. Bu duruşmaya, tutuklu şüphelilerin avukatları katıldı. Şüpheli avukatları, müvekkilleriyle ilgili suç teşkil eden davranışları olmadıklarını, olayın "basit yaralama" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ve tutukluluk hallerinin cezalandırma boyutunu aştığını savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Talepleri değerlendiren mahkeme, 3 şüphelinin, suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu, savunmaları, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük bir oranda toplanmış olması ve tutuklu kalmalarının bu aşamada ölçüsüz kalabileceği gerekçeleriyle tahliyesine hükmetti.

Mahkeme tahliye ettiği bu şüpheliler hakkında, "haftada 2 gün evlerine en yakın güvenlik merkezine imza verme" ve "yurtdışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını da karara bağladı.

Bu karara soruşturma savcılığınca itiraz edildiği ancak nöbetçi mahkemece bu itirazın da reddedildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran 2021'de arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüş, olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Çakal'la birlikte olan 2 arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer 2 arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

Çakal'ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıkmış ve söz konusu görüntülerde, Çakal'ın, yanında bulunan 2 kız arkadaşıyla kavga ettiği anlar yer almıştı.

Başsavcılık, Çakal'ın arkadaşı olduğu belirtilen 4 şüpheli hakkında, daha sonra "cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "eziyet" suçlarından yakalama kararı çıkarttırmıştı. Bunun üzerine gözaltına alınan şüphelilerden S.T. (17) tutuklanırken, T.Y. (15) hakkında, ev hapsinden oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Gürkan K. (22) ve Ufuk B. ise daha sonra tutuklanmıştı.