Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberi: Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 KA 297 plakalı hafif ticari araç ile 23 ABL 960 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Vatandaşa çarptığını söyleyen makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Tren rayları didik didik arandı

Vatandaşa çarptığını söyleyen makinistin ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Tren rayları didik didik arandı

 Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

 Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Nihal Yalçın Tarkan Derya Tuna
Spor Cristiano Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Derya Yanık Ekrem İmamoğlu Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri! Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 01:11:02. #1.11#