Son dakika haberleri... Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 EFD 09 plakalı otomobil ile 23 DK 072 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri... Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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