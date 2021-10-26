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Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

AA / Salih Baran - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Edirne merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Bursa, Isparta, Iğdır, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Bolu'da eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Aralarında meslekten ihraç edilmiş komiser yardımcıları, eski kaymakam, gümrük müfettişi, doktor ve öğretim görevlisinin bulunduğu zanlılar Edirne'ye getirildi.

Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Salih Baran - Son Dakika Haberleri
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