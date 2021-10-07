Son dakika haberleri: Duru'nun oyuncak helikopterde ölümünde işletme sahipleri kusurlu bulundu

MERSİN (DHA) - MERSİN'de ailesi ile gittikleri restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılan Duru Tan'ın (5) ölümüyle ilgili açılan davada, işletme sahibi Fatma A. ile oğlu Hasan A. asli kusurlu bulundu.

Mersin Serbest Bölgesi'nde İşçi olarak çalışan, 30 Ağustos 2019'da yaş gününü kutlayan Zafer Tan (47), akşam yemeği için eşi Nilgün (39) ve kızları Duru ve Duygu'yu (17) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki bir restorana götürdü. Yemekten sonra Duru, ablasının yardımı ile oyun parkındaki oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra Duru'nun hareket etmediğini fark eden aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Duru, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlenen Duru, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bilirkişi raporunu inceleyen savcı, dosya hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların 'taksirle bir insanın ölümüne neden olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının bilirkişi raporu ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.