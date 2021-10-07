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Son dakika haberleri: Duru'nun oyuncak helikopterde ölümünde işletme sahipleri kusurlu bulundu

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Duru'nun oyuncak helikopterde ölümünde işletme sahipleri kusurlu bulundu

Son dakika haberine göre MERSİN'de ailesi ile gittikleri restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılan Duru Tan'ın (5) ölümüyle ilgili açılan davada, işletme sahibi Fatma A. ile oğlu Hasan A. asli kusurlu bulundu.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de ailesi ile gittikleri restorandaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılan Duru Tan'ın (5) ölümüyle ilgili açılan davada, işletme sahibi Fatma A. ile oğlu Hasan A. asli kusurlu bulundu.

Mersin Serbest Bölgesi'nde İşçi olarak çalışan, 30 Ağustos 2019'da yaş gününü kutlayan Zafer Tan (47), akşam yemeği için eşi Nilgün (39) ve kızları Duru ve Duygu'yu (17) Toroslar ilçesi Doruklu Mahallesi'ndeki bir restorana götürdü. Yemekten sonra Duru, ablasının yardımı ile oyun parkındaki oyuncak helikoptere bindi. Bir süre sonra Duru'nun hareket etmediğini fark eden aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Duru, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği belirlenen Duru, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından Tan ailesinin şikayetçi olduğu restoran işletmecisi Fatma A. ve oğlu Hasan A. hakkında, 'taksirle bir insanın ölümüne neden olmak' suçundan 9'ar yıla kadar hapis, restoran çalışanları Enver U., Mehmet S. ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dilek Ü.D. ve iş yeri hekimi Turgay K. hakkında ise basit taksir düzeyinde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI

Mersin 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 9'uncu duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet S. ve Enver U. hazır bulundu, diğer sanıklar katılmadı. Duruşmada, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) bağlı elektrik ve makine mühendisi ile bir iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor okundu. Raporda, sanık olarak yargılanan işletme sahipleri Fatma A. ve oğlu Hasan A. asli, çalışanlar Enver U., Mehmet S. tali kusurlu sayıldı. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dilek Ü. D. ve iş yeri hekimi Turgay K. ise kusursuz bulundu.

SAVCI MÜTAALASINI VERDİ

Bilirkişi raporunu inceleyen savcı, dosya hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların 'taksirle bir insanın ölümüne neden olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatlarının bilirkişi raporu ve mütalaaya karşı beyanda bulunmak için ek süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.


Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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