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Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü refüjde bulunan trafik levhaları ve aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı.

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü refüjde bulunan trafik levhaları ve aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmak isteyen sürücü kıskıvrak yakalandı. Otomobilde ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde devriye gezen polisler şüphelendikleri 01 TE 744 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü A.Ç., polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan A.Ç., Kozan Caddesi üzerinde refüjde bulunan aydınlatma direğine ve trafik levhalarına çarparak kaza yaptı.

A.Ç araçtan inerek yaya olarak kaçmak istedi ancak Sarıçam Araştırma Ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Otomobilde yapılan arama çalışmalarında ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı

Son dakika! Polisten kaçarken kaza yapıp yakalandı, aracından tabanca ile uyuşturucu madde çıktı
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