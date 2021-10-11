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Son dakika haberleri | Dünya Kız Çocukları Günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri | Dünya Kız Çocukları Günü

Son dakika yerel haberi: Bilecik Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Nurcan Özçakır, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Nurcan Özçakır, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Nurcan Özçakır mesajında, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2012 yılında 11 Ekim gününü Dünya Kız Çocukları Günü ilan ettiği belirtti. Çakır, "Kız çocuklara yönelik ayrımcılık, ihmal ve istismarın ortadan kaldırılması için sürekli ve kararlı bir devlet politikası benimsenmesini bekliyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetten kız çocukları korumanın yolunun eşitsizlikleri ortadan kaldırmak olduğunu biliyoruz. Toplumsal cinsiyet kalıplarıyla değil, kendi kimlikleri, emekleri ve bedenleriyle kendileri olarak var olsunlar. Cinsiyet rollerine göre değil, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda büyümelerini destekleyelim. Meslek sahibi olmalarını sağlayalım. Kız çocuklar akılları ile hür bireyler olsunlar; yeteneklerini kullanıp kendileri ve ülkeleri için değer üretebilsinler. Bunun için annelere büyük görev düşüyor ve bu yazgıyı değiştirmek sadece ve sadece erkek çocuk yetiştiren annelerin elindedir, öncelikle Oğullarımızı düzgün yetiştirelim, yüreklerine sevgi dolduralım ki sevgi vermeyi bilsinler. ve kadını sadece "cinsel obje" olarak görmeyen, bir kadınla arkadaş olmanın ne demek olduğunu bilen ve özür dilemeyi, sevdiğini söylemeyi, duygularını ifade etmeyi "zayıflık" olarak görmeyip insanlık olduğunu anlayan, sadece sahip olmayı değil, ait olmanın ne demek olduğunu bilen bireyler olarak yetiştirelim. Akıl ve vicdan sahibi bireyleri topluma kazandırmak görev, bilim ve eğitim yolunda kız çocuklarını desteklemek medeniyettir. Anadolu Kadınları Derneği olarak kız çocukların insan haklarına bu 11 Ekim'de dikkat çekiyor ve tüm toplumu eşitsizlikle mücadele ederek, kız çocuklarını desteklemeye çağırıyoruz" dedi. - BİLECİK

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