Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri: KÜTAHYA'da düğün konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da düğün konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sera köprülü kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden düğün konvoyunda önündeki araçların durduğunu fark etmeyen otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada, Havva Zehra Kahraman (5) ve Şerife Demirel (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri... Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Son Dakika Haberleri
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