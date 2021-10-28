Son dakika haberleri: Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Kaan Şahin'in ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı.

Biga 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Mehmet Ali Ş, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledi.

Duruşmada, sanık tarafı 15 Ekim'deki keşif incelemesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz etti. İtirazın ardından raporun yeniden değerlendirilmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Ali Ş'nin tutuklu yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

İlçede 11 Ağustos'ta alkollü olduğu öne sürülen sanığın neden olduğu kazada hayatını kaybeden Necati Kaan Şahin (20), YKS sayısal alanda Türkiye derecesi elde etmiş, yerleştirme sonuçlarına göre de Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığı belirlenmişti.

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