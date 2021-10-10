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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

Son dakika habere göre Diyarbakır'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan bir kedi olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri, kediyi kısa sürede kurtardı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan bir kedi olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri, kediyi kısa sürede kurtardı. Olayın yaşandığı 7. Kolordu Komutanlığı önünde görev yapan Mehmetçik kediyi sahiplendi.

Olay, Diyarbakır - Elazığ yolu üzerinde bulunan 7. Kolordu Komutanlığı önünde meydana geldi. Oturduğu evden çıkan ve ismini açıklamayan araç sahibi, araçtan sesler geldiğini fark edince aracı 7. Kolordu Komutanlığı önünde yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kısa süreli çalışma neticesinde kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye eri Abdullah Bağırtan, "Araba kaputuna sıkışan hayvanı kısa sürede kurtardık. Kurtardığımız kediyi hayvan barınağına götürecektik ama asker arkadaşlar sahiplenmek istedi, biz de onlara teslim edeceğiz" dedi.

Kurtarılan kedi daha sonra Kolordu Komutanlığı nizamiye kapısındaki görevli askerlere teslim edildi. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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