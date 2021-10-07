Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı... - Haberler
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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı...

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı...

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı : İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı şiddetle kınıyoruz

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanlığı: İsrail'de bir mahkeme tarafından alınan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da 'sessizce' ibadet etme hakkı olduğunu iddia eden kararı... - Haberler
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