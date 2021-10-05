Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'ndaki askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Centre-Nord bölgesinde çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya neden olan saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Centre-Nord bölgesinin Yirgou yerleşim birimindeki askeri kampa dün düzenlenen saldırıda 14 askerin ölümünün ve 7 askerin de yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.