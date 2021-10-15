Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)
Dışişleri Bakanlığı : " Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)
AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri