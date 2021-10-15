Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: 'Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz' (2) - Haberler
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı:

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)

Dışişleri Bakanlığı : " Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi öldü

Son dakika haberi | Afganistan'ın Kandahar vilayetinde camiye bombalı saldırıda en 30 kişi öldü

 Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.
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Haber: Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: 'Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz' (2) - Haberler
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