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Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında gittiği Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında gittiği Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi'de görüştükleri konuların takibini yaptık." ifadesini kullandı.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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