Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu'nun Güney Kore Başbakanı Boo-kyum ile tokalaşması

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Bakan Çavuşoğlu ve Güney Kore Başbakanı Boo-kyum'un görüşmesi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi.