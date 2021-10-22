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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'nun Güney Kore Başbakanı Boo-kyum ile tokalaşması Toplu fotoğraf çektirilmesi Bakan Çavuşoğlu ve Güney Kore Başbakanı Boo-kyum'un görüşmesi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum...

Bakan Çavuşoğlu'nun Güney Kore Başbakanı Boo-kyum ile tokalaşması

Toplu fotoğraf çektirilmesi

Bakan Çavuşoğlu ve Güney Kore Başbakanı Boo-kyum'un görüşmesi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi
AA - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı ve BAE'li mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
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