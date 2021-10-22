Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu'nun Güney Kore Başbakanı Boo-kyum ile tokalaşması Toplu fotoğraf çektirilmesi Bakan Çavuşoğlu ve Güney Kore Başbakanı Boo-kyum'un görüşmesi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum...
Bakan Çavuşoğlu'nun Güney Kore Başbakanı Boo-kyum ile tokalaşması
Toplu fotoğraf çektirilmesi
Bakan Çavuşoğlu ve Güney Kore Başbakanı Boo-kyum'un görüşmesi SEUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'de, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum tarafından kabul edildi.