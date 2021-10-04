Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa'da yaşayan Türklerin AB kurumlarında çalışmalarını, bulundukları ülkelere katkıda bulunmalarını desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, Belçika'da bulunan Türk vatandaşı gençlere yönelik çevrimiçi ortamda "AB Kurumlarında Kariyer Fırsatları" etkinliği düzenledi.

Büyükelçi Faruk Kaymakcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Amacımız AB iletişim stratejisi çerçevesinde insanlarımızın ufkunu açmak. Belçika'da yaşayan Türkiye bağlantılı insanlarımızın büyük bir kısmı AB vatandaşı. Vatandaşlıklarının bilincinde olmaları çok önemli. Türkiye olarak bulundukları ülkelere entegrasyonlarını, katkıda bulunmalarını önemsiyoruz ve teşvik ediyoruz." dedi.

Eğitimin ve nitelikli kuşağın yetişmesinin çok önemli olduğunu belirten Kaymakcı, "Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefi vazgeçilmez bir süreç." ifadesini kullandı.

Kaymakcı, "Şuna inanıyoruz; gerçekleştiği zaman en değerli, en yararlı üyelik Türkiye'nin AB'ye üyeliği olacak. Bu neredeyse AB'nin kuruluşu kadar önemli ve değerli bir süreç." diye konuştu.

Bu perspektiften bakıldığında "AB'ye Türkiye'den önce üye olmuş vatandaşların" yapabileceklerini önemsediklerini dile getiren Kaymakcı, (Türkiye'nin AB ile ilişkisi) Bu bir kara sevda ilişkisi değil. Bu bir tutku değil. Bu bir çıkar ve egemenlik meselesi." değerlendirmesini yaptı.

Kaymakcı, coğrafyadan tarihe, sanattan spora pek çok yönüyle Avrupalı olan Türkiye'nin AB'ye üye olmasının şart olduğunun altını çizerek, "Bu süreci hep birlikte Türk insanı olarak, Avrupalı dostlarımızla büyük bir vizyon ve sabırla gerçekleştireceğiz." tespitinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Bütün Batı Avrupa ülkelerinde bulunan insanlarımızın, bulundukları ülkenin vatandaşlık haklarından da yararlanarak, AB kurumlarında görev almasını teşvik ediyoruz. Bu, hem yanlış Türkiye algısının değişmesi açısından hem de haklarını sonuna kadar kullanabilmeleri açısından önemli."

"AB'nin perspektif ve politikalarına da katkıda bulunacaklar"

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy da ikili ilişkilerin her veçhesini ileriye götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Belçika'daki Türk nüfusunun 200 bine yaklaştığını ifade eden Ulusoy, söz konusu etkinliğin AB üyesi olan, hem Belçika hem de diğer AB ülkelerinde bulunan Türk gençlerine yönelik olduğunu söyledi.

Ulusoy, gençlerin geleceğe yönelik düşüncelerinin hiçbir sınırlamaya tabi olmaması gerektiğini dile getirerek, onları en iyi şekilde teşvik etmeyi ve yönlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Farklılıkların zenginlik olduğuna işaret eden Ulusoy, "Bu kültürel zenginlikleriyle, arka planlarıyla AB içinde de çalıştıkları zaman AB'nin perspektiflerine ve politikalarına daha geniş katkıda bulunabilecekler diye düşünüyoruz. Böyle insanlarımız olursa ne mutlu bize." diye konuştu.

"Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm rüzgarları yakalanmalı"

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay da sadece Belçika'daki değil, Türkiye'deki gençlere yönelik de pek çok kariyer fırsatını teşvik ettiklerini aktardı.

Bozay, Erasmus ya da Avrupa Koleji Yüksek Lisans bursu gibi programların emek verilerek sağlanan, kıymetinin bilinerek başvurulması ve yararlanılması gereken burslar olduğunu vurguladı.

AB'de şu an dijitalleşme ve yeşil dönüşüm olmak üzere iki ana eğilim bulunduğuna işaret eden Bozay, hangi alanda kariyer yapmak istendiği fark etmeksizin bu "iki rüzgarın yakalanması" gerektiğinin altını çizdi.

Denizcilik, dil, bilgi teknolojileri, uzay ve savunma alanlarında kariyer ilanları

AB'den Avrupa Personel Seçme Ofisi yetkilisi Maria Serfioti de AB'deki iş fırsatlarının yüzde 80'inin Brüksel ve Lüksemburg'da bulunduğunu ifade etti.

Ekonomistler, avukatlar, bilgi teknolojileri uzmanları gibi alımların ön planda olduğunu belirten Serfioti, kriterlerin "AB vatandaşı olmak ve en az 2 AB dilini konuşmak" olduğunu aktardı.

Serfioti, maaşların rekabet edebilir düzeyde olduğunu ve eş, çocuk yardımı gibi pek çok kalemle desteklendiğini söyleyerek, AB kurumlarında memurların haricinde en az 3 yıllık sözleşmelerle çalışanların bulunduğu bilgisini paylaştı.

Gelecek haftalarda denizcilik, dil, enformasyon teknolojileri, uzay ve savunma alanlarında ilanlar açılacağını dile getiren Serfioti, ilgili websitesinin (https://epso.europa.eu/home_en) takip edilmesi çağrısında bulundu.

Programda, Belçika'da kariyer yapma başarısını elde etmiş Türk gençleri de deneyimlerini paylaştı.

Avrupa Parlamentosu'nda siyasi danışmanlık yapan İpek Tekdemir, Brüksel'deki iş fırsatlarının yalnızca AB kurumlarıyla sınırlı olmadığını, düşünce kuruluşları, lobiler, hukuk firmaları ve çok uluslu şirketlerin de seçenekler arasında olduğunu kaydetti.