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Son dakika haberleri | Denizli'de onlarca kaçak tütün ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Denizli'de onlarca kaçak tütün ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Son dakika haberi: Denizli'de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 2 bin 420 adet içi tütün ile doldurulmuş sigara, 5 bin 516 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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