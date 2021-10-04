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Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şüpheli yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 7 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3'ü ihraç öğretmen olmak üzere toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca örgüte ait hücre evinde saklandıkları tespit edilen haklarında 7 yıl 15 ay ve 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama bulunan 2 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evime gönderildi.

(Fadıl Pişkin/İHA)

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