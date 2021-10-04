Son dakika haberleri | Denizli'de 727 farklı asayiş olayında 501 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri | Denizli'de 727 farklı asayiş olayında 501 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Denizli'de 727 farklı asayiş olayında 501 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 153 bin 197 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 153 bin 197 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 135 kişi yakalanırken, 727 farklı asayiş olayında ise 501 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 27 Eylül ile 2 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 153 bin 197 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 135 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 114 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 72'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda; 5 Ruhsatsız Tabanca, 1 Ruhsatsız Av Tüfeği, 5 adet Kurusıkı tabanca,1 kesici delici alet, 60 adet mermi, 2 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı oto teybi, 1 adet led aydınlatma projektörü ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 727 farklı asayiş olayında ise 501 kişi gözaltına alınırken 3 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

Son dakika haberleri | Denizli'de 727 farklı asayiş olayında 501 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Denizli'de 727 farklı asayiş olayında 501 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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