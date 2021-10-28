Son dakika haberleri... DEAŞ'lı teröristler Haseke'de tutuldukları hapishanede isyan çıkardı

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde, terör örgütü Deaş'a mensup yabancı uyruklu savaşçıların tutulduğu Sanayi Hapishanesinde isyan çıktı.

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre DEAŞ'lı teröristler, Haseke'nin güneyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesinde, maruz kaldıkları kötü muamele nedeniyle dün gece geç saatlerde isyan çıkardı.

Terör örgütü YPG/PKK isyanı bastırmak için hapishanesinin çevresine destek sevkiyatı yaptı.

ABD helikopterleri, isyanı bastırmak için karadan operasyon düzenleyen YPG/PKK'lı teröristlere aydınlatıcı fişekler atarak havadan destek verdi.

Sanayi Hapishanesinde 54 ülkeden yaklaşık 5 bin DEAŞ'lı bulunuyor.

Buradaki DEAŞ'lı teröristler, olumsuz yaşam koşulları yüzünden geçen yıl mart ve eylül aylarında ve bu yıl haziran ayında da isyan çıkarmıştı.

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