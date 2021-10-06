Son dakika haberleri! Damadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kayınpeder tutuklandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, damadını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kayınpeder tutuklandı.

Fatih Mahallesi'ndeki cinayetin ardından kaçan Ü.K. ile oğlu S.K, polis ekipleri tarafından Horozköy semti Kanalboyu mevkisinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Ü.K'nin ifadesinde, tartışmanın ardından çıkan arbedede damatlarını istemeden yaraladıklarını söylediği öğrenildi.

Ü.K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Aynı suçtan adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.K. ise hakkındaki motosiklet hırsızlığı dosyası kapsamında tutuklandı.

Manisa'da Ü.K. ile oğlu S.K. ve damatları Sercan Kor, dün henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmış, kavgaya dönüşen olay sırasında Kor'u bıçaklayan Ü.K, oğlu ile kaçmış, hastaneye kaldırılan Sercan Kor, yaşamını yitirmişti.