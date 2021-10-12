Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afganistan) G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz."
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik...