Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında...
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz."
AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupalı siyasetçiler toplumu kanser hücresi gibi saran İslam düşmanlığı ile mücadele yerine bunu istismar etmenin, siyasi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı halihazırdaki...