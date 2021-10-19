Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında... - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında...

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz."

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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