Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz."
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da, Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik."