Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz.' - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz."

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'da, Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da, Somali'de olanları görüyorsunuz. Zulüm hala devam ediyor.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Angola ile savunma sanayiinde iş birliği) Bu konularda tutucu değiliz. Her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik."
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