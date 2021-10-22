Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde (Afrika ülkeleri ile) aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum." - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde (Afrika ülkeleri ile) aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde (Afrika ülkeleri ile) aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ( Afrika ülkeleri ile) aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Afrika) Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrika) Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için 'birlikte kalkınma ve kazanma' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrika için "birlikte kalkınma ve kazanma" vurgusu
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