Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde (Afrika ülkeleri ile) aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde (Afrika ülkeleri ile) aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde ( Afrika ülkeleri ile) aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri