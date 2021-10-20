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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüşme gerçekleştirdi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile görüştü

ABUJA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son durağı Nijerya'nın başkenti Abuja'daki temasları kapsamında Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Devlet Başkanlığı Sarayındaki görüşmenin ardından iki lider, heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. Daha sonra iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile görüştü

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Buhari ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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