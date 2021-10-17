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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor.

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor. 'Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline.' Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz."

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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