Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor.
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Şimdi bir de tarih veriyor. 'Pazartesiden itibaren bu ülkede memurların vay haline.' Hadi bakalım, göreceğiz. Ne yapacağını göreceğiz."
AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (F-16 talebi) "1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. ve bu ödemeler karşısında ABD'nin...
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