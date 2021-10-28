Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını, ihalenin yıl sonuna kadar...
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını, ihalenin yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini bildirdi.
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını, ihalenin yıl sonuna kadar gerçekleştirileceğini bildirdi.
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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