Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi. - Haberler
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
Erdoğan ile Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi TSİ 12.10'da yapılacak

Erdoğan ile Biden'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi TSİ 12.10'da yapılacak

 Son dakika gündem: Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son dakika gündem: Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
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