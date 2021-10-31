Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin TSİ 12.10'da yapılacağı bildirildi.
AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri
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