Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu.

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
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