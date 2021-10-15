Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu.
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek insani yardım gerek Afganistan'daki yeni sürecin işlerliği konusunda talepleri oldu. Bu talepler konusunda her türlü desteği Afgan halkına vereceğiz."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri