Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz."
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
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