Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri