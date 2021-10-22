Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz." - Haberler
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Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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