Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçede en büyük payı yine eğitim almaktadır"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi ve salondakileri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi ve salondakileri selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Tbmm - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)