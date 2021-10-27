Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçede en büyük payı yine eğitim almaktadır" - Haberler
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bütçede en büyük payı yine eğitim almaktadır"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi ve salondakileri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi ve salondakileri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Tbmm - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütçede en büyük payı yine eğitim almaktadır

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütçede en büyük payı yine eğitim almaktadır

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütçede en büyük payı yine eğitim almaktadır

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Bayram Akkaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtladı: (2)

 Aliyev: 'Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

Aliyev: "Öz halkını, devletini, halkının çıkarlarını, gururunu koruyan ve savunan lider bugün Azerbaycan'dadır.

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
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