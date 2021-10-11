Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin...
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin vermeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık hiç kimsenin bu ülkede milletimizin bir kesiminin dertleri ve beklentileri üzerinden ayrımcılık siyaseti yapmasına izin vermeyeceğiz."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri