Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü (2)
Son dakika gündem haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
AA - Son Dakika Haberleri
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