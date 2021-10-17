Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk."
AA / Ali Bayaslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan malzeme yardımında bulunduk."
AA / Ali Bayaslan - Son Dakika Haberleri