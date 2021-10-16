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Son dakika haberleri... Çorum'daki kardeş cinayeti kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Çorum'daki kardeş cinayeti kamerada

Son dakika haberler: Çorum'da aralarında çıkan kavga sırasında silahlarla birbirine ateş açan kardeşlerden birisi ölürken diğeri yaralandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da aralarında çıkan Kavga sırasında silahlarla birbirine ateş açan kardeşlerden birisi ölürken diğeri yaralandı. Cinayetle sonuçlanan kavganın altından miras ve alacak-verecek meselesi çıkarken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Ekim'de Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç. ve beraberindeki Y.Ç., aralarında husumet olan üvey kardeşi Zekeriya Ç. ile konuşmak için Zekeriya Ç.'nin bulunduğu çay ocağına gitti. Üvey kardeşler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Ç. koşarak çay ocağından çıkarak aracına koştu. Bu sırada Zekeriya Ç. tabanca ile ateş ederek Gökhan Ç' yi sırtından, sol ve sağ bacaklarından yaraladı. Yaralanan Gökhan Ç. is aracında bulunan tüfekle Zekeriya Ç.'yi sırtından, sağ kol ve sağ kalçasından yaraladı.

Kardeşlerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Silahlı kavganın ardından ağır yaralanan Gökhan Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. ağır yaralanan Zekeriya Ç. ise Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zekeriya Ç.'nin tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipler Gökhan Ç.'nin kullandığı ruhsatsız tüfeği olay yerinde buldu. Şüpheli Zekeriya Ç.'nin olayda kullandığı tabanca ise B.E. isimli bir şahıs tarafından saklandığı belirlendi. B.E. tabanca ile birlikte yakalandı. Şahıs hakkında 'suç delilini gizlemek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Olay anı kameralara yansıdı

Olay ile ilgili soruşturma devam ederken, iki kardeş arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kardeşin kovalamaca sonrasında birbirine ateş ettiği görülüyor. Silah seslerini duyan vatandaşların ise panikle koştukları görülüyor. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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