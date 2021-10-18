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Son dakika haberleri... Çorapların içindeki tabancalar polisin dikkatinden kaçmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Çorapların içindeki tabancalar polisin dikkatinden kaçmadı

Edinilen son dakika haberine göre Rize'de bir aracın arka koltuğunda bulunan çorapların içinden el yapımı tabanca çıktı.

RİZE (İHA) - Rize'de bir aracın arka koltuğunda bulunan çorapların içinden el yapımı tabanca çıktı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol uygulaması sırasında durdurduğu bir araçta arka koltuğun üzerinde duran çoraplar polisin dikkatini çekti. Polis tarafından incelenen çorapların içerisinde 4 adet el yapımı tabanca ve tabancaya ait mermiler bulundu. Araç sürücüsü O.D. 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem başlatıldı. - RİZE

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