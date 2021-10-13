ÇEKMEKÖY'DE UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON - Haberler
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ÇEKMEKÖY'DE UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEKMEKÖY'de uyuşturucu serasına dönüştürülen eve yapılan baskında 33 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ÇEKMEKÖY'de uyuşturucu serasına dönüştürülen eve yapılan baskında 33 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli U.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Baskın anları kameraya yansıdı.

Polis, önceki gün Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, ihbarın yapıldığı adrese toprak ve vantilatör getirildiğini tespit etti. Polis, gece geç saatlerde adrese gelen şüpheliyi takip etti. Şüphelinin yine Çekmeköy'de Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan farklı bir adreste de gittiğini belirledi. Her iki adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda U.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde uyuşturucu serası ortaya çıktı. Serada yapılan aramalarda 33 kök Hint keneviri, ruhsatsız silah, 41.15 gram kannabinoid ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli U.D. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ÇEKMEKÖY'DE UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON

ÇEKMEKÖY'DE UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON

ÇEKMEKÖY'DE UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON

ÇEKMEKÖY'DE UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON
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Haber: ÇEKMEKÖY'DE UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN EVE OPERASYON - Haberler
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