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Son dakika haberleri! Çekmeköy'de ticari aracın kaldırımdaki 3 kişiye çarpma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de ticari aracın kaldırımdaki 3 kişiye çarpma anı kamerada

Son dakika haberlerine göre İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptı. Kazada kaldırımdaki 3 kişi yaralanırken aracın yayalara çarptığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak, yaya geçidinden geçmek üzere kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Feci kazada, kaldırımda bekleyen 3 yaya aracın çarpmasıyla yaralandı. Ticari aracın kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayaların arasına daldığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Çekmeköy'de ticari aracın kaldırımdaki 3 kişiye çarpma anı kamerada

Son dakika haberleri! Çekmeköy'de ticari aracın kaldırımdaki 3 kişiye çarpma anı kamerada

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