Son dakika haberleri... Çekirge Operasyonu'nda Zonguldak'ta 70 şüpheliden 63'ü gözaltında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Çekirge Operasyonu'nda Zonguldak'ta 70 şüpheliden 63'ü gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Çekirge Operasyonu'nda Zonguldak'ta 70 şüpheliden 63'ü gözaltında

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 28 ilde eş zamanlı düzenlenen Çekirge Operasyonu'nda Zonguldak'ta tespit edilen 70 şüpheliden 63'ü yakalandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 28 ilde eş zamanlı düzenlenen Çekirge Operasyonu'nda Zonguldak'ta tespit edilen 70 şüpheliden 63'ü yakalandı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Zonguldak'ın da yer aldığı 28 ilde eş zamanlı olarak nitelikli dolandırıcılık olaylarını konu alan 'Çekirge Operasyonu' yapıldı.

Örgüt yöneticisine suçun işlenmesi aşamasında yardım eden hastane ve eczane çalışanlarının da aralarında yer aldığı (16) şüpheli ile usulsüz şekilde rapor aldığı tespit edilen (53) şüpheli olmak üzere toplam (70) şüpheli şahıs hakkında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama ve gözaltına alma kararı verildi.

Operasyon kapsamında 63 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri... Çekirge Operasyonu'nda Zonguldak'ta 70 şüpheliden 63'ü gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EGM'den, Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay hakkında açıklama

EGM'den, Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay hakkında açıklama

 Estetik yaptığı kadının yüzünü tanınmaz hale getiren sahte doktora ceza yağdı

Estetik yaptığı kadının yüzünü tanınmaz hale getiren sahte doktora ceza yağdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Tarkan Mehmet Ali Erbil İdo Tatlıses
Spor Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Murat Kurum Yemek Tarifleri Hava Durumu Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri... Çekirge Operasyonu'nda Zonguldak'ta 70 şüpheliden 63'ü gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:00:21. #1.11#