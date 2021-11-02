Son dakika haberleri: Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya atladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi panik halinde kendilerini 4. kattan beton zemine bıraktı. Vatandaşların battaniye ve çarşaf açmalarına rağmen beton zemine düşen 1'i kadın 3 kişi ağır yaralanırken atlama anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 01: 45 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/12 Sokakta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Alevlerin büyümesiyle içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi panik içinde kendilerini pencerelere koşarken yangını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI, O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI

Alev alev yanan dairede mahsur kalan üç kişi pencerelere koşarken mahalle sakinleri ise Battaniye ve çarşaflarla yardıma koştu.

Mahsur kalan 1'i kadın 3 kişi yoğun duman ve alevlere teslim olan daireden kendilerini beton zemine bıraktı. Vatandaşlar atlayan kişileri tutmak için açtığı çarşaf ve battaniye yetersiz kalırken 3 kişi beton zemine düştü.Binadan atlayan 3 kişi ve dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevlerden kaçmak için beton zemine atlayan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

(Abdullah Altunbaş/İHA)

Son dakika haberleri: Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya atladı

Son dakika haberleri: Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya atladı

Son dakika haberleri: Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya atladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Akkuyu Nükleer Santrali'ne yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

Akkuyu Nükleer Santrali'ne yıldırım düşmesiyle yangın çıktı

 Villadan gelen silah sesleri jandarmayı harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çifti ölü buldu

Villadan gelen silah sesleri jandarmayı harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çifti ölü buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title