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Son dakika haberleri... Çatalzeytin'de selde zarar gören geçici menfez ve köprüler onarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri... Çatalzeytin'de selde zarar gören geçici menfez ve köprüler onarıldı

Son dakika yerel haberi: Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde selde zarar gören geçici menfez köprüleri ile bağlantı noktaları onarıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde selde zarar gören geçici menfez köprüleri ile bağlantı noktaları onarıldı.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine Duran, Kızılcakaya ve Sırakonak köylerine ulaşım sağlanabilmesi için geçici köprü inşa edildi. Geçtiğimiz günlerde bölgede etkili olan sağanak yağış sonrasında ikinci sel ile birlikte geçici olarak yapılan bazı menfez köprüler ve bağlantı noktaları zarar gördü. Bunun üzerine bölgede tekrar çalışma başlatıldı. Hayatın normale döndürülmesi için yoğun bir şekilde çalışan ekipler, geçici menfez köprü ve bağlantılarını tamamladı. Böylece ulaşım sağlanamayan bazı köy yollarına da ulaşım tekrar sağlanmış oldu.

Çatalzeytin Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıkılan köprülerin yerine kutu menfezler yapılarak bağlantı noktaları oluşturulduğunu kaydetti. Açıklamada, "Çatalzeytin ilçemizde 11 Ağustos'ta sel afetinin yaraları sarmaya devam edilirken yağışların yeniden etkisini göstermesi üzerine geçici olarak inşa edilen geçiş noktaları zarar görmüştür. Bölgede iyileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarının çalışma sürecine etkileri çalışanlarla birlikte değerlendirilmektedir. Olumsuz durumların ortadan en hızlı şekilde kaldırılmasına yönelik planlamalar yapılmıştır. Bunun üzerine aşırı yağışlar sonucu yaşanan ikinci bir selle geçici olarak yapılan bazı menfez köprüler zarar görmüştür. Hava koşullarının düzenlenmesiyle Sırakonak, Duran ve Kızılcakaya köylerimizi kapsayan menfez köprülerini ekiplerimizin gayretli çalışmaları sonucunda yeniden onardık ve ulaşıma açtık. Olumsuz hava koşullarında Kızılcakaya ve Çatak köyleri arasındaki yolda da göçme ve heyelanlar oldu. Burada henüz çalışma faaliyeti yürütülemedi" denildi. - KASTAMONU

Son dakika haberleri... Çatalzeytin'de selde zarar gören geçici menfez ve köprüler onarıldı

Son dakika haberleri... Çatalzeytin'de selde zarar gören geçici menfez ve köprüler onarıldı

Son dakika haberleri... Çatalzeytin'de selde zarar gören geçici menfez ve köprüler onarıldı

Son dakika haberleri... Çatalzeytin'de selde zarar gören geçici menfez ve köprüler onarıldı

Son dakika haberleri... Çatalzeytin'de selde zarar gören geçici menfez ve köprüler onarıldı

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