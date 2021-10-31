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Son dakika haberleri... ÇATALCA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... ÇATALCA'DAKİ TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Son dakika haber... Çatalca'da kavşağa hızla giren iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çatalca'da kavşağa hızla giren iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada reklam panosunun ayaklarına saplanan hafif ticari araç iş makinesiyle çıkarıldı.

Kaza sabah saat 08.30 sıralarında Çatalca'da meydana geldi. 59 ACA 099 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Oktay M., Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı'nda ilerlerken kavşakta Gökay G.'nin kullandığı 34 AEV 283 plakalı araçla kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası yön değiştiren hafif ticari araç reklam panosunun demir ayaklarına saplanarak durdu. Kazada sürücüler Gökay G., Oktay M. ve hafif ticari araç içindeki bir yolcu yaralandı.

YAĞ SIZAN YOL KUMLANDI

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Araçlardan yola sızan yağ için kumlama çalışması yapılırken reklam panosunun demir ayağına saplanan hafif ticari araç da iş makinesiyle saplandığı yerden çıkarıldı. Kazaya karışan iki araç da çekici ile kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Araçların çekiciye yüklenmesi

Reklam panosuna saplanan aracın çıkarılması


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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