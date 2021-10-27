Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: "Önceliklerimiz ortak" - Haberler
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Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: "Önceliklerimiz ortak"

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno, Çad'da Nisan ayında başlayan siyasi geçiş süreci kapsamında yeni bir sivil hükümet kurulduğunu ve yol haritasının belirlendiğini kaydetti.

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno, Çad'da Nisan ayında başlayan siyasi geçiş süreci kapsamında yeni bir sivil hükümet kurulduğunu ve yol haritasının belirlendiğini kaydetti.

Itno ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

En üst düzeyde birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Itno, "Bununla birlikte yeni ikili anlaşmaları imzalama fırsatımız oldu. Çad ve Türkiye tarihi ilişkilere sahip olan ülkelerdir ve 500 yıllık ilişkilerimiz mevcut." diye konuştu.

İki ülke arasında halihazırda imzaları atılmış anlaşmalar, protokoller ve mutabakat zabıtları olduğunu hatırlatan Itno, "Bu da bizim bağlarımızın dinamizmini göstermektedir. Söz konusu anlaşmalar çeşitli alanları ilgilendiriyor. Hava yolu, enerji, altyapı, savunma, güvenlik, bilimsel araştırmalar, eğitim konuları, gençlik, spor, medya ve üniversiteler arasındaki akademik iş birliği bunlar aslında en temel iş birliği alanları." dedi.

Itno, Çad ve Türkiye'nin birbirini destekleyen iki ülke olduğuna dikkati çekerek, görüşmede uluslararası kuruluşlar seviyesindeki iş birliğinin de ele alındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği gibi uluslararası örgütlerdeki iş birliğinin değerlendirildiğini anlatan Itno, "Bununla birlikte Afrika'yı ilgilendiren ve uluslararası gündemi meşgul eden konuları da birlikte yeniden ele aldık. Önceliklerimiz ortak. Özellikle Sudan'daki son dönemde yaşanmış olanları, Libya'daki durum ve terörizmin Sahel bölgesinde bize yaşatmış olduğu zorlukları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Itno, Çad'da Nisan ayında başlayan siyasi geçiş sürecinin de masaya yatırıldığını belirterek, "Biz gerekli tüm geçiş kuruluşlarını oluşturduk, sivil bir hükümet atandı ve bir yol haritası belirlenmiş oldu. Kapsayıcı ulusal bir diyalog sürecini başlatmış bulunuyoruz. Dolayısıyla konuşmamızda Çad hükümetinin yol haritasını ele aldık. Gerekli mali imkanları kullanabileceğimizi konuştuk. Böylece geçiş döneminin nasıl başarıya ulaştırabileceğimizi ele aldık." değerlendirmesini yaptı.

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Önceliklerimiz ortak

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Önceliklerimiz ortak

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Önceliklerimiz ortak

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Önceliklerimiz ortak

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Önceliklerimiz ortak

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Önceliklerimiz ortak

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Önceliklerimiz ortak

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno: Önceliklerimiz ortak

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Itno:
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
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