Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de korkutan yangın - Haberler
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Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Büyükçekmece'de korkutan yangın

Son dakika haberler: İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir binada çıkan yangın korkuya neden oldu.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir binada çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kumburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

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