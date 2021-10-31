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Son dakika haberleri: Bursa'da polis araç ve iş yeri denetimi yaptı

AA / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Bursa'da polis araç ve iş yeri denetimi yaptı

Son dakika haber: Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte denetim yapıldı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte denetim yapıldı.

Kent merkezi ve İnegöl ilçesinde 350 polisten oluşan 40 ekip, 9 ayrı noktada bin 700 kişiyi sorguladı. Polis tarafından sorgulanan 480 aracın 45'ine 32 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan 20 umuma açık iş yeri denetlenirken, 11 iş yerine ise idari işlem yapıldı.

AA / Sergen Sezgin - Son Dakika Haberleri
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